İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lübnan Başbakanı'ndan sert tepki: Devlet içinde devlet kabul etmiyoruz
Dünya

Lübnan Başbakanı'ndan sert tepki: Devlet içinde devlet kabul etmiyoruz

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Hizbullah'ın ülkenin güneyinde 21 Mayıs'ta yaptığı silahlı tatbikatı kınadığını ve 'devlet içinde devleti' kabul etmediğini söyledi.

AA3 Haziran 2023 Cumartesi 02:18 - Güncelleme:
Lübnan Başbakanı'ndan sert tepki: Devlet içinde devlet kabul etmiyoruz
ABONE OL

Lübnan hükümeti medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mikati Euronews'e yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın ülkenin güneyinde 2 hafta önce gerçekleştirdiği silahlı tatbikata ilişkin eleştiride bulundu.

Lübnan devletinin kimsenin hegemonyası altında olmadığını kaydeden Mikati, "Devlet içinde devlet varlığını kabul etmiyoruz. Ülkenin egemenliğine dokunacak uygulamaları ilk eleştiren benim." ifadelerini kullandı.

Mikati, Hizbullah'ın ülkenin güneyinde yaptığı silahlı tatbikatı kınadığını belirtti.

"Hizbullah'ın silahları" konusunun çözümünün yalnız hükümetin elinde olmadığını aktaran Mikati, bu konuda Lübnan'da kapsamlı ve tam bir mutabakata ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Mikati ayrıca, "Hizbullah'ın, silahlarını ülke içinde kullanılmasına asla izin vermeyeceğim. İsrail'in Lübnan topraklarını işgaline direnme konusunda hükümetimin programına bağlıyım." ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH'IN ASKERİ TATBİKATI

Hizbullah, 21 Mayıs Pazar günü, Lübnan'ın güneyinde yer alan İsrail sınırına yakın Nebatiye şehrinde askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

Hizbullah'ın etkin olduğu Nebatiye'nin Er-Reyhan bölgesindeki dağlık bir alanda gerçekleştirilen tatbikatta, çok sayıda hafif ve ağır silah kullanılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.