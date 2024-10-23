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Dünya

Lübnan, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 22 İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Lübnan, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte 22 askerinin yaralandığını açıkladı.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 18:39 - Güncelleme:
Lübnan, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 22 İsrail askeri yaralandı
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar ve işgal sürecinde yaralanan İsrail askerlerinin sayısı 22 artarak 5 bin 65'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 İsrail askerinin yaralandığına işaret edilen açıklamada, Gazze'yi karadan işgal saldırıları sırasında yaralanan asker sayısının 2 bin 364'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamadaki verilere göre, son 24 saatte Lübnan ile işgal altındaki Batı Şeria'da 20 İsrail askeri yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 356'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 752 askerinin öldüğünü duyurdu.

  • İsrail ordusu
  • asker yaralanması
  • Gazze Şeridi

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