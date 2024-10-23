Lübnan, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 22 İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar ve işgal sürecinde yaralanan İsrail askerlerinin sayısı 22 artarak 5 bin 65'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 İsrail askerinin yaralandığına işaret edilen açıklamada, Gazze'yi karadan işgal saldırıları sırasında yaralanan asker sayısının 2 bin 364'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamadaki verilere göre, son 24 saatte Lübnan ile işgal altındaki Batı Şeria'da 20 İsrail askeri yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 356'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 752 askerinin öldüğünü duyurdu.