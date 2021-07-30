Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan ''Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili ifade vermeye hazırım'' açıklaması

AA 30 Temmuz 2021 Cuma 15:25 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 15:25

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Başsavcısı Gassan Uveydat'ı kabul etti.

Soruşturmayı yürüten yargıcın talebi halinde Beyrut Limanı'ndaki patlama konusunda ifade vermeye hazır olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Avn, "Makamı ne olursa olsun hiç kimse yargıdan üstün değildir. Adalet de gölgesinde garantilerin sağlandığı ilgili yargının soruşturmasıyla gerçekleşir." dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Avn'ın partisi Özgür Yurtsever Hareketinin Beyrut milletvekilleri, Meclis Başkanı Nebih Berri'yi "yargının talebi doğrultusunda milletvekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için 2 Ağustos Pazartesi günü parlamentoda oturum düzenlemeye" davet etti.

Beyrut Limanı'ndaki patlamada yaşamını yitirenlerin yakınları, yürütülen soruşturmayla ilişkili milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle haftalardır sık sık gösteriler düzenliyor.

Müstakbel Hareketi Genel Başkanı Saad el-Hariri de 27 Temmuz Salı günü ülkede cumhurbaşkanının yanı sıra başbakan, bakan, milletvekili ve avukatlara yönelik dokunulmazlıklar içeren tüm hukuk maddelerinin askıya alınması önerisinde bulunmuştu.

- BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de, patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamayı soruşturan yargıç Fadi Savvan, 10 Aralık 2020'de Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Başbakan Diyab ve eski bakanların "görevi ihmal" ile suçlanması, ülkede tartışma konusu olmuştu.

Lübnan Temyiz Mahkemesi de eski Maliye Bakanı Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Zuaytir'in talebi üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini yargıç Savvan'dan almıştı.

Temyiz Mahkemesinin kararından 2 gün sonra 20 Şubat'ta ise Adalet Bakanı Marie-Claude Najm, soruşturmaya yargıç Bitar'ı atamıştı.

Yargıç Bitar'ın göreve gelmesinin ardından 15 Nisan'da 6 kişi ve 23 Haziran'da 7 kişi olmak üzere, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların 13'ü salıverilmişti.

Lübnan yargısı, son olarak 2 Temmuz'da 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclisten talepte bulunmuş ve bazı emniyet yetkililerin sorgulanacağını açıklamıştı.