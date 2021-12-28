Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan diyalog çağrısı

AA 28 Aralık 2021 Salı 01:36 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 01:36

Cumhurbaşkanı Avn'ın Lübnanlılara sesleniş konuşması yerel basında yer aldı.

Siyasi çevreleri, 3 mesele üzerinde ulusal diyaloğa çağıran Avn, bunların adem-i merkeziyetçilik ve genişletilmiş maliye, savunma stratejisi ve ekonomik iyileşme modeli olduğunu ifade etti.

Ekim ayındaki kabine toplantısının süresiz ertelenmesine de değinen Avn, temel bir anlaşmazlık yokken hangi mantığa ve gerekçeye dayanarak Bakanlar Kurulunun çalışmalarının durdurulduğunu sordu.

Avn ayrıca, Körfez başta olmak üzere Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmayı istediklerini belirterek, Lübnan'ı ilgilendirmeyen işlere karışmanın ve bu ülkelerle ilişkilerde gerginliğe sebep olmanın haklı bir gerekçesi olmadığını savundu.

Hizbullah ve Emel hareketinden bakanların, Beyrut Limanı patlamasının soruşturma dosyasının incelenmesi konusundaki ısrarı üzerine Bakanlar Kurulu süresiz olarak çalışmalarına ara vermişti. Bu nedenle Bakanlar Kurulu 13 Ekim'den bu yana toplanmıyor.

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler kısa süre önce de dönemin Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin açıklamaları nedeniyle gerilmişti.