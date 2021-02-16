Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a ağır sözler

AA 16 Şubat 2021 Salı 12:13 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 12:13

Eski Lübnan Başbakan Saad el-Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketine ait haber sitesine konuşan Canbolat, ülkedeki hükümet krizini değerlendirirken Cumhurbaşkanı Avn ve damadı, Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi Genel Başkanı Cibran Basil'e yüklendi.

Lübnan'da artık yeni bir siyasi söylemin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Canbolat, halihazırda ülkede "benzeri görülmemiş yıkımdan yana işe yaramaz bir yönetici" olduğunu ifade etti.

Canbolat, "Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda intihar etmek isteyen, işe yaramaz Mişel Avn diye biri var. Bırakın kendi başına değerli damadıyla intihar etsin. Damadı da keşke değerli olsaydı." ifadelerini kullandı.



Dürzi lider, hükümeti kurmakla görevli Hariri'nin teklif ettiği kabine listesinin herkesin yararına olduğunu savundu.

- ÜLKEDEKİ EKONOMİK VE SİYASİ DURUM

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35'i, yoksulluğun yüzde 50'yi aştığı ülkede Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlama ekonomiyi daha da zor duruma düşürdü.

Patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de Hassan Diyab hükümetinin istifa etmesine rağmen, ülkede siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle aylardır yeni hükümet kurulamıyor.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Hariri ve Cumhurbaşkanı Avn ile damadı Basil başta olmak üzere Lübnanlı siyasi güçler, 6 aydan fazla süredir uluslararası çabalara rağmen hükümet krizini aşamıyor.