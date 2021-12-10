Lübnan Dışişleri Bakanı: Suudi Arabistan'ın koştuğu şartlar yerine getirilemez

AA 10 Aralık 2021 Cuma 01:36 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 01:38

Bu Habib, ülkedeki MTV yerel televizyonunda, Lübnan bazı Körfez ülkeleriyle 29 Ekim'den bu yana yaşadıkları diplomatik krizde gelinen son aşama hakkında konuştu.

Körfez ülkeleriyle ilişkilerin yeniden tesis edilmesinde herhangi bir gelişmenin yaşanmadığını belirten Bu Habib, "Yerine getiremeyeceğimiz birçok şartlar koşuluyor." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daha önce Körfez meselesiyle ilgili olarak Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Bu Habib, "Macron ve Mişel Avn (Cumhurbaşkanı) arasında da telefon görüşmesi gerçekleşecek. Fransızlar Mikati'ye ne dediyse ona da aynısını söyleyecekler." dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, dün yaptığı açıklamada, ülkesi ile Lübnan arasında bir kriz olmadığını, krizin Hizbullah ile Lübnan halkı arasında olduğunu söylemişti.

Macron, Suudi Arabistan ve Lübnan arasında ara bulucu olmak için 4 Aralık'ta Körfez ülkelerine yaptığı ziyaret kapsamında Lübnan meselesini gündeme getirmişti.

Ancak Suudi Arabistan, Fransa'nın girişimine rağmen Beyrut Büyükelçisi'ni yeniden göndermediği gibi herhangi bir olumlu açıklama da yapmamıştı.

NE OLMUŞTU?

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, 27 Ekim'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi topraklarını savunduklarını düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Özellikle Riyad yönetiminin tepkisini çeken bu ifadeler üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamış, Kardahi'nin sözlerinin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile siyasetini yansıtmadığını bildirmişti.

Buna rağmen Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri 30 Ekim'de, Yemen de 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Açıklamaları ile diplomatik krize yol açan Kardahi, 3 Aralık'ta görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.