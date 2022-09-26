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Dünya

Lübnan duyurdu: Yüzde 300 artıracağız

Lübnan Savunma Bakanı Muris Slim, Meclis önünde gösteri düzenleyen emekli askerlere 'maaşlarının yüzde 300 artırılacağını' söyledi.

AA26 Eylül 2022 Pazartesi 13:57 - Güncelleme:
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Emekli askerler, "düşük maaş" ve "kötü yaşam koşullarını" protesto etmek için 2022 bütçe görüşmelerinin yapıldığı Meclis binası önünde toplandı.

Savunma Bakanı Silm de göstericilere destek için yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Beyrut'taki Meclis binasının önüne geldi.

Silm, göstericiler ile hükümet arasında müzakere yapmak için bir müddet Mecliste görüşmelerde bulundu.

Ardından emekli askerlerin bulunduğu alana gelen Slim, göstericilere hitaben yaptığı açıklamada, "Maaşların yüzde 300 artırılmasına karar verildi." ifadesini kullandı.

Slim, değişen maaşların 2023 bütçesinden tahsil edileceğini ve o dönemki bütçe esas alınarak değişikliklerin yapılacağını söyledi.

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