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Lübnan halkı hükümetin istifasını istiyor

Lübnan'da hükümetin iletişime yeni vergiler getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protesto göstericilerin sayısı dün itibariyle on binleri aştı.

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Lübnan'ın başkent Beyrut ve diğer kentlerinde 4 gündür meydanları boş bırakmayan halk, ülkedeki ekonomik krizden sorumlu tuttuğu ulusal birlik hükümetinin istifasını istiyor.
 
Ülkede ekonomik durumun kötüye gittiği ve hükümetin iletişime yeni vergiler getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestocuların sayısı on binleri aştı.
 
Başkent Beyrut'un yanı sıra Cebel-i Lübnan, Trablusşam, Akkar, Sayda, Sur, Baalbek, Nebatiye ve diğer kentlerinde büyüyerek devam eden protestolarda vatandaş, yolsuzluk ve işsizliğin önüne geçme konusunda başarısızlıkla suçladığı Başbakan Saad el-Hariri'nin hükümetinin istifasını istiyor.
 
4 bakanın istifası
Hariri'nin siyasi müttefiklerinden Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Semir Caca, yaptığı açıklamada, Lübnan'ı içinde bulunduğu durumdan kurtarması yönünde mevcut hükümetin uygun kararlar alacağına güvenlerinin kalmadığını söyledi.
 
Caca, partisinden ulusal birlik hükümetinde bulunan 4 bakanın istifalarını sunmasını istediğini de duyurdu.
 
Söz konusu bakanların istifalarının kabülü konusunda ise Başbakan Hariri'den henüz bir açıklama gelmedi.
 
Yarın bankalar kapalı
Lübnan Bankalar Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada ise ülkedeki protesto gösterileri ve bu bağlamda bazı bankaların merkezleri ile şubelerinde hasar oluşması nedeniyle yarın bankaların kapalı olacağı duyuruldu.
 
Çalışanların güvenliği için bu kararın alındığına işaret edilen açıklamada, ülkede hayatın bir an önce normale dönmesi temennisinde bulunuldu.
 
Bu arada, Lübnan Banka Çalışanları Sendikaları Birlik İcra Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, protesto gösterilerinin nedeni, "mevcut hükümetin birkaç aydır uygulamaya başladığı yanlış ekonomik politikaların sonucu" olarak değerlendirildi.
 
Lübnan'ın kamu borcu 86,2 milyar dolar
Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kalınan mülteci dalgaları ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.
 
Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, ülkede kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

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