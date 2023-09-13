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Dünya

Lübnan hava sahasına giren İsrail jetleri paniğe sebep oldu

Lübnan hava sahasında alçak uçuş yapan ve İsrail'e ait olduğu iddia edilen jetler vatandaşlar arasında paniğe yol açtı.

AA13 Eylül 2023 Çarşamba 23:48 - Güncelleme:
Lübnan hava sahasına giren İsrail jetleri paniğe sebep oldu
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Lübnan medyasında yer alan haberlere göre İsrail jetleri, Suriye'de Esed rejiminin denetimindeki bölgelere hava saldırısı düzenlemek için akşam saatlerinde alçak uçuş gerçekleştirdi.

Toplamda 8 adet olduğu belirtilen İsrail savaş uçakları, Suriye sınırına yakın bir konumda yer alan kuzeydeki Trablusşam kentinde sorti yaptı.

Alçak uçuş yapan jetlerin yüksek sesi Trablusşam halkının sokağa çıkması ve paniğe kapılmasına yol açtı.

Öte yandan bazı haber kanalları İsrail'in Suriye'deki Tartus Limanı'nı hedef aldığını aktardı.

Lübnan'ın hava savunma sistemi veya jetlerin uçuşunu engelleyecek bir hava gücü olmaması nedeniyle İsrail, Suriye'deki hedefleri Lübnan hava sahasını kullanarak gerçekleştiriyor.

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