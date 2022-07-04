Lübnan: Hizbullah onayımız olmadan Kariş'e İHA gönderdi

Buhabib, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile başkent Beyrut'taki hükümet sarayında, Hizbullah'ın 2 Temmuz'da İsrail'in gaz arama faaliyetlerini sürdürdüğü tartışmalı deniz sınırına gönderdiği 3 İHA olayına ilişkin istisnai bir toplantı düzenledi.

Mikati ile görüşmesinden sonra basın açıklaması yapan Buhabib, olayın, tartışmalı deniz sınırına ilişkin ABD ara buluculuğunda ilerlemenin kaydedildiği bir dönemde, devletin onayı dışında ve diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde gerçekleştiğini kaydetti.

Lübnan'ın tüm haklarını koruyan ve net bir sonuca varılması için ara bulucu olan ABD'nin tüm çabalarını desteklediğini belirten Buhabib, müzakerelerin hızlı bir şekilde ilerlemesi çağrısında bulundu.

Buhabib, özellikle müzakerelerin sürdüğü dönemde, devletin onayı dışında ve diplomatik teamüllere aykırı hiçbir eylemin kabul edilemeyeceğini aktardı.

İsim vermeden Hizbullah'a çağrı yapan Buhabib, "Tüm tarafların ulusal sorumluluğa bağlılıklarını göstermeleri ve istinasız bir şekilde herkesin devletin sürdürdüğü müzakerelerin arkasında durması gerekiyor." dedi.

İsrail ordusu, 2 Temmuz'da Lübnan sınırı yakınlarındaki münhasır ekonomik bölgeye gönderilen 3 İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

Saldırıdan sonra Lübnan Hizbullahı yaptığı açıklamada, İHA'larla Kariş'e saldırı düzenlediklerini doğrulamıştı.

- İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDAKİ SINIR ANLAŞMAZLIĞI

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası "Kariş"e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yapmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedef belirlediklerini kaydederek, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler, Lübnan'da vurulacak." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve ABD arabuluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.

Müzakereler Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.