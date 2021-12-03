Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki krize neden olan Bakan Kardahi istifa etti

AA 3 Aralık 2021 Cuma 14:37 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 14:37

Kardahi, istifa gerekçesini Enformasyon Bakanlığında düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.

"Halkım ve ülkemin çıkarları, şahsi çıkarlarımın üstündedir." diyen Kardahi, eylül ayında başladığı bakanlık görevinden bugün itibarıyla istifa ettiğini belirtti.

Üyesi olduğu Hristiyan Marada Hareketinin lideri Süleyman Franciye ile kararını istişare ettiğini aktaran Kardahi, Lübnan halkının ve Körfez'de yaşayan Lübnanlıların kendisinden dolayı zarar görmesini istemediğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çıktığı Körfez turuna da işaret eden Kardahi, Lübnan ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri düzeltmek için Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek Macron'a destek amaçlı böyle bir karar aldığını dile getirdi.

- Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki kriz

Lübnan Enformasyon Bakanı Kardahi, daha önce katıldığı belirtilen ve 27 Ekim'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Kardahi'nin özellikle Riyad yönetiminin tepkisini çeken ifadeleri üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı. Mikati, Kardahi'nin açıklamalarının hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile siyasetini yansıtmadığını bildirmişti.

Buna rağmen Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri 30 Ekim'de, Yemen de 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.