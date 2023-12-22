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Dünya

Lübnan: İsrail, işgal ettiği topraklardan çekilirse BMGK kararını uygularız

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi durumunda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulamaya hazır olduklarını belirtti.

AA22 Aralık 2023 Cuma 18:21 - Güncelleme:
Lübnan: İsrail, işgal ettiği topraklardan çekilirse BMGK kararını uygularız
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Lübnan Maruni Patriği Beşara Butrus er-Rai ile başkent Beyrut'ta bir araya gelen Mikati, görüşme sonrası bir basın toplantısı düzenledi.

Rai ile Lübnan'ın güneyindeki güvenlik gelişmelerini ele aldıklarını aktaran Mikati, Maruni Patriğe sınır bölgesi üzerinde yaşananlar hakkında bilgi verdiğini belirtti.

İsrail-Lübnan sınırındaki gerginliğin sona erdirilmesi konusunda çözümlerin olduğuna dair Rai'ye güvenceler verdiğini dile getiren Mikati, bu güvencelerin "İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşması dahil olmak üzere 1701 sayılı uluslararası kararın uygulanması olduğunu" ifade etti.

Mikati, "İsrail'in uluslararası yasalar ve kararlara göre işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesi halinde biz de 1701 sayılı kararı uygulamaya hazırız." dedi.

İsrail, 1967'de Suriye toprağı Golan Tepeleri bölgesini işgal ettiği sırada o dönemde Lübnan'a ait olan Şeba Çiftlikleri, Kefr Şuba Tepeleri ve Gacar köyünün bir kısmını da işgal etmişti.

İsrail bu toprakları Suriye rejiminden aldığını iddia ederken, Lübnan ise bu bölgelerin kendisine ait olduğunu vurguluyor.

BMGK'NİN 1701 SAYILI KARARI

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü bir askeri nüfuzu altında.

Lübnan Başbakanı Mikati, 5 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail ile sınır üzerinde tartışmalı bölgeler için BM aracılığıyla müzakerelerde bulunacaklarını belirtmişti.

  • Necib Mikati
  • Lübnan Başbakanı
  • BMGK

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