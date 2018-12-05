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Lübnan Meclis Başkanı: İsrail kanıt sunmadı

Lübnan Meclis Başkanı Berri, BM Barış gücüyle yapılan toplantıda İsrail'in Lübnan sınırındaki Hizbullah tünelleriyle ilgili suçlamalarına bir kanıt sunamadığını açıkladı.

  • star.com.tr
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Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Birleşmiş Milletrler (BM) Barış gücüyle yapılan toplantıda İsrail'in Lübnan sınırındaki Hizbullah tünelleriyle ilgili suçlamalarına bir kanıt sunamadığını açıkladı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Berri'nin ofisinden İsrail'in Lübnan sınırındaki Hizbullah tünellerini yok etmeye yönelik başlattığı "Kuzey Kalkanı" isimli operasyonuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Lübnan ordusu ve BM barış gücüyle yapılan toplantıda İsrail tarafından herhangi bir bilgi sunulmadığı belirtildi.

 

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