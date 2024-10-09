Lübnan, İsrail saldırılarında ilk kez Devlet Güvenlik Kurumundan bir kişinin öldüğünü duyurdu

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nebatiye iline bağlı Kafr Tebnit beldesine İsrail savaş uçaklarının bir eve düzenlediği saldırıda önce yaralanan Devlet Güvenlik Kurumu mensubu Muhammed İdris'in daha sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Daha önce İsrail saldırıları sırasında Lübnan ordusundan 3 askerin hayatını kaybettiği açıklanırken, Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarından daha hassas görevler yürüten Devlet Güvenlik Kurumu mensuplarından bir kişinin saldırılar sırasında yaşamını yitirdiği ilk kez duyuruldu.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2119 KİŞİ ÖLDÜ



Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 119 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.