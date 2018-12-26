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Lübnan: İsrail savaş uçakları hava sahamızı ihlal etti

İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasına dahil olarak alçak irtifada manevra yaptığı belirtildi.

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Lübnan ulusal televizyonu NNA, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait uçakları, bugün saat 22.00'da 10 dakika boyunca alçak irtifada uçuş yaparak Nebatiye ve Tufah üzerindeki hava sahasında saldırı imitasyonu gerçekleştirdi" diye aktardı.
Deniz tarafından Lübnan hava sahasına dahil olan savaş uçaklarının ayrıca Sur ve Sayda şehirleri üzerinde de alçak irtifada manevralar yaptığı ifade edildi. Haberde, savaş uçaklarının hava savunmaya karşı koruma kullandığı vurgulandı.

Daha önce Suriye devlet televizyonu, Suriye hava savunmasının Şam bölgesinde birkaç füze imha ettiğini bildirmişti.

İsrail düzenli olarak Lübnan'ın hava, kara ve deniz sınırlarını ihlal ediyor. Beyrut defalarca BM Güvenlik Konseyi'nden Tel-Aviv'e karşı tedbir alınmasını talep ederek İsrail'i egemenliğine saldırmakla suçlamıştı.

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