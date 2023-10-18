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Dünya

Lübnan-İsrail sınırında 1 saatte 3 çatışma yaşandı

İsrail ordusu, Lübnan sınırında 1 saatte, 3 çatışmanın yaşandığını açıkladı.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 19:41 - Güncelleme:
Lübnan-İsrail sınırında 1 saatte 3 çatışma yaşandı
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki 3 mevzisine bir saat içinde hafif silahlarla ateş açıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'dan ateş açılan bölgelere karşılık verdiği kaydedildi.

İsrail Ordu Radyosu da Lübnan sınırındaki Zarif beldesine hafif silahlarla, Celile'deki Manara bölgesine de tanksavar füzesiyle ateş açıldığının gözlemlendiğini duyurdu.

İsrail ordusu da Lübnan tarafından yapılan saldırılara topçu atışlarıyla karşılık verdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in Lübnan sınırının batısındaki el-Lebbune bölgesine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda, 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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