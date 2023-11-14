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Dünya

Lübnan, İsrail'i BMGK'ye şikayet etti

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, dün bir grup Lübnanlı gazeteciye yönelik düzenlediği roketli saldırı nedeniyle İsrail'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet ettiklerini söyledi.

AA14 Kasım 2023 Salı 22:41 - Güncelleme:
Lübnan, İsrail'i BMGK'ye şikayet etti
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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Buhabib, başkent Beyrut'ta Yunanistan'ın yeni Beyrut Büyükelçisi'ni kabul etti.

Buhabib görüşme sırasında, "İsrail'in Lübnan'ın Yarun beldesinde bir grup gazeteciyi hedef almasından dolayı BMGK'ye şikayette bulunduk." dedi.

Lübnanlı Bakan, İsrail'in gazetecileri direkt hedef almasını "uluslararası yasaların ihlali ve savaş suçu" olarak niteledi.

İsrail ordusu dün Lübnan'ın güneyindeki Yarun beldesinde sınırdaki çatışmaları takip eden bir grup gazetecinin görev alanının yakınına roketli saldırı düzenlemişti.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken bir kameraman hafif şekilde yaralanmış ve bazı canlı yayın araçları hasar görmüştü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar biri gazeteci, 3'ü çocuk toplam 16 sivil öldü.

  • Lübnan
  • İsrail saldırısı
  • BMGK şikayeti

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