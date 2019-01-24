14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2661
  • 5,9899
  • 216.805
  • 101.351
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Lübnan Komünist Partisi: Venezuela'nın güven ve istikrarını bozmaya yönelik ABD girişimlerini kınıyoruz

Lübnan Komünist Partisi, 'ABD'nin, Venezuela'nın güven ve istikrarına yönelik girişimlerini' kınayarak, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek mesajı verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Halkın demokratik iradesiyle seçilmiş rejimi değiştirmek amacıyla farklı yöntemler kullanarak Venezuela'nın güven ve istikrarını bozmaya yönelik ABD girişimlerini kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, "Venezuela'da birkaç ay önce de başarısız askeri darbeye destek veren Washington'un, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun rakibi olarak seçimlerde aday bile olamayan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıması, ülkede iç savaşa çağrıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin Venezuela'da kontrolü ele geçirme ve zenginliklerini çalma hedefiyle yönetimi değiştirmeye çalıştığı kaydedildi.

Lübnan Komünist Partisi'nin, Venezuela halkı ve Maduro liderliğindeki yönetimle dayanışma içerisinde olduğu vurgulanan açıklamada, ABD'nin kendi ekonomik ve siyasi krizlerini başka halklar üzerinden aşmaya çalıştığı ifade edildi.

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek, kendisini "geçici başkan" ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuştu. Bunun üzerine bazı ülkeler ABD ile aynı yönde karar alırken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler ise bu karara tepki göstermişti.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Usta dalgıçlar bir arada...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'3 milyar liraya yakın tasarruf yaptık'

'3 milyar liraya yakın tasarruf yaptık'

TSK Suriye'de terör hedeflerini vurdu

TSK Suriye'de terör hedeflerini vurdu

Maduro taraftarları sokağa indi

Maduro taraftarları sokağa indi

Okullardaki olay sayısı yüzde 11,5 azaldı

Okullardaki olay sayısı yüzde 11,5 azaldı

ABD'deki üniversiteler Trump’ın baskısı altında

ABD'deki üniversiteler Trump’ın baskısı altında

Münbiç'i işgal eden terör örgütünün çirkin yüzünü anlattı

Münbiç'i işgal eden terör örgütünün çirkin yüzünü anlattı

12 adet daha savaş uçağı isteyecekler

12 adet daha savaş uçağı isteyecekler

Şaşırtan destek: Oyumu Binali Yıldırım'a vereceğim

Şaşırtan destek: Oyumu Binali Yıldırım'a vereceğim
 

POPÜLER HABERLER

Beytüşşebap Kaymakamı Pendik, babası için Kürtçe mevlit okuttu

Beytüşşebap Kaymakamı Pendik, babası için Kürtçe mevlit okuttu

ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı

ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı

Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA