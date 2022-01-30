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Dünya

Lübnan Maruni Patriği Rai'den ülkedeki Sünnilere seçimlere katılma çağrısı

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, eski Başbakan ve Sünni Müstakbel Hareketi lideri Saad el-Hariri'nin siyasi çalışmalarını askıya alma kararına karşın ülkedeki Sünnilerden yaklaşan genel seçimlere katılmalarını istedi.

AA30 Ocak 2022 Pazar 17:56 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 17:58
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Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Patrik Rai, Bkerki bölgesindeki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen pazar ayininde Hariri'nin kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu kararın, Lübnan'ın siyasi ve toplumsal yapısının önemli bir bileşenini oluşturan Sünnilerin tepkisini çektiğini ve endişeyle karşılandığını savunan Rai, "Karara şaşırdık. Umarım bu, şartlar gereği alınmış geçici bir karardır." dedi.

Ülkedeki Sünni kesime çağrıda bulunan Rai, "Seçimlerin tüm Lübnanlıların pozisyonunu yansıtacak bir platforma dönüşmesi için Sünnilerin, 15 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere dönük isteklerini kaybetmemelerini ve tüm ulusal güçleriyle bu sürece katılım sağlamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da parlamento seçimlerinin 15 Mayıs'ta yapılması planlanıyor.

- HARİRİ, PARTİSİNE SEÇİMLERE KATILMAMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Eski Lübnan Başbakanı ve Sünni Müstakbel Hareketi lideri Saad el-Hariri, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, siyasi çalışmalarını "askıya aldığını" ve yaklaşan seçimlere katılmayacağını belirterek, partisine de aynı kararı alma çağrısında bulunmuştu.

Hariri, açıklamasında, "Ulusal ve mezhepsel bölünme, uluslararası karmaşıklık ve İran nüfuzunun etkisindeki Lübnan için herhangi bir olumlu fırsata yer yok." ifadelerini kullanmıştı.

Bazı bölge ve Batı ülkeleri ile Lübnan'daki siyasi güçler, İran'ın Hizbullah aracılığıyla Lübnan'da devlet kurumlarını kontrol ettiği suçlamasında bulunuyor. Tahran yönetimi ve Hizbullah ise bu suçlamaları reddediyor.

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