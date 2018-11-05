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Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muin el-Merabi: Suriye rejimi, ülkelerine dönen bazı mültecileri öldürdü

Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muin el-Merabi, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Lübnan'a sığınan ancak son aylarda ülkelerine dönen bazı mültecilerin rejim güçleri tarafından öldürüldüğünü belirtti.

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Merabi, Lübnan'dan Suriye'ye dönen mültecilere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyelilerin gönüllü olarak ülkelerine döndüğü haziran ayından bu yana bazı mültecilerin, rejim güçleri tarafından öldürüldüğüne dair ellerinde bilgilerin olduğunu söyledi.

Son olarak geçen hafta Humus kırsalındaki Baruha beldesinde bir ailenin katledildiğini ifade eden Merabi, rejim ordusundan bir yetkilinin, bir süre önce Suriye'ye dönen ailenin evine girerek, bir babayı, oğlunu ve yeğenini öldürdüğünü, aileyle bağı olan birisinin kendisine olay anına dair fotoğrafları telefondan gönderdiğini belirtti.

Merabi, Suriye'deki cinayet ve tasfiyelerin çoğunluğunun, Lübnan'ın kuzey ve doğu sınırındaki belde ve köyler başta olmak üzere rejim güçlerinin kontrolündeki bölgelere dönen mültecilere yönelik işlendiğini dile getirdi.

Suriye'ye dönen mültecilerin gönüllü olarak bu kararı aldıklarına ve kimseyi ülkesine dönmesi için zorlamadıklarına dikkati çeken Merabi, ülkesinin olumlu ya da olumsuz bir müdahalesinin mümkün olmadığını, Suriye'ye dönen mültecilerle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) ilgilendiğini söyledi.

Merabi, Suriye rejiminin, vatandaşlarına ülkeye dönüş çağrısını samimi bulmadığını ifade ederek, rejimin, İran ve Hizbullah desteğiyle Suriye'de demografik yapıyı değiştirmek istediği bazı köy ve şehirlere on binlerce Suriyeli ailenin dönmesine engel olduğunu kaydetti.

Lübnan Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Lübnan'a sığınan ancak son aylarda ülkesine dönen mültecilerin sayısı 87 bini geçti.

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