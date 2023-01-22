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Dünya

Lübnan ordusu İsrail karşısında alarma geçti!

Lübnan ordusunun İsrail güçlerinin sınır ihlallerinden dolayı alarm durumuna geçtiği bildirildi.

AA22 Ocak 2023 Pazar 15:49 - Güncelleme:
Lübnan ordusu İsrail karşısında alarma geçti!
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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, üç ekskavatör, bir zırhlı personel taşıyıcı ve bir piyade kuvvetinden oluşan İsrail güçlerinin, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güneyindeki Hunin kasabası yakınında sınırı ihlal ettiği aktarıldı.

Haberde, "Lübnan ordusunun Mavi Hat'tın herhangi bir şekilde ihlal edilmesini önlemek için bölgede alarm durumuna geçtiği" ifade edildi.

Lübnan ordusundan 19 Ocak'ta yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin, güneydeki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) gözetiminde bulunan "Mavi Hat" sınırını, askeri ekskavatörle iki bölgeden yaklaşık 2 metre ihlal ettiği kaydedilmişti.

İsrail'in ihlalinin fark edilmesi üzerine Lübnan ordusunun duruma itiraz ettiği ve İsrail'in sınır üzerinde çalışmalar yapmasına müsaade etmediği aktarılmıştı.

Açıklamada, ihlalin ardından bölgeye UNIFIL güçlerinin intikal ettiği ve ihlalin kayıt altına alındığı belirtilmişti.

Lübnan ile İsrail arasında, 87 kilometrelik sınır bulunuyor; burada iki taraf arasında zaman zaman farklı gerekçelerle gerginlik yaşanıyor.

Mavi Hat, 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor. "Mavi Hat", 1978'de kurulan UNIFIL tarafından denetlenip korunuyor.

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