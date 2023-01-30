Lübnan ordusu İsrail sınırından ülkeye giren bir kişiyi gözaltına aldı

Lübnan'ın El-Cedid televizyonunun internet sitesinde yer alan haberde, bir şahsın, İsrail sınırındaki tel örgüleri geçerek ülkenin güneyindeki Sur vilayetine bağlı El-Zahire beldesine ulaştığı ifade edildi.

Söz konusu şahsın askeri istihbarat tarafından gözaltına alınarak soruşturmaya tabi tutulduğu kaydedilen haberde, Zahire beldesinde yakalanan şahsın Filistin asıllı olduğu ve İsrail vatandaşlığını taşıdığı aktarıldı.

El-Ahbar gazetesinin haberinde de sınırı ihlal eden bir kişinin, Zahire beldesi sakinleri tarafından yakalanarak orduya teslim edildiği belirtildi.

Haberde, olay üzerine İsrail ordusunun sınır hattındaki devriyelerini yoğunlaştırdığına işaret edildi.

- İsrail ordusu doğruladı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin sınırdan Lübnan'a geçtiği haberleri doğrulandı.

Şahsın kimliğine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, ilgili kesimlerle temas halinde olunduğu kaydedildi.

Lübnan resmi makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.