Lübnan ordusundan göstericilere ''kamu mallarına zarar vermeme'' uyarısı

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, ülke genelinde 17 Ekim'den bu yana devam eden gösterileri görüşmek üzere güvenlik yetkilileriyle başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, göstericilerin güvenliğini sağlayacak uygulamaların ele alındığı kaydedildi.

Protestocuların meydanlarda ve yol kenarlarında gösteri düzenleme özgürlüğü bulunduğu vurgulanan açıklamada, özel mülkiyete, kamu mallarına zarar verilmemesi ve yolların kesilmemesi gerektiği belirtildi.

Lübnan'da göstericiler, taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla hükümete baskı yapmak için zaman zaman yolları kapatarak araç trafiğine engel oluyor.

Hükümeti istifaya götüren gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.