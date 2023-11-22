Lübnan sınırı alev aldı! Hizbullah, İsrail'e ait 12 hedefi vurdu

Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalar ve İsrail ordusuna yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in sınırdaki "Yiftah", "Ramya", "Blida", "El Bağdadi", "El Asi", "El Manara", "Tel Tahiye", "El Malikiye" "Merc" "Hanita ovasındaki" askeri noktalarının güdümlü füze ve "uygun silahlarla" vurulduğu, "Er-Rahib" ve "Ziryat "askeri noktasının da yarım ton ağırlığındaki "Burkan füzesi" ile hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah ayrıca İsrail ordusuyla girilen çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

- İsrail ordusu, Hizbullah'a ait askeri noktayı vurdu

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan yapılan atışlar nedeniyle ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenler çaldığı belirtildi.

Atılan roketlerin açık alana düştüğü ve yaralanan olmadığı ifade edilen açıklamada, atışların yapıldığı noktanın İsrail güçlerince hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusuna ait tankın Hizbullah'a ait askeri noktayı vurduğu aktarıldı.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 79'a yükseldi.