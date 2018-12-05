Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Lübnan sınırında işgalci İsrail'in hareketliliği devam ediyor

'Hizbullah'a ait tüneller' bulunduğu iddiasıyla dün Lübnan sınırında operasyon başlatan İsrail ordusu sınıra toprak yığıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail ordusu ülkenin kuzeyinde dün başlattığı "tünel operasyonu" kapsamında Lübnan sınırına toprak yığıyor.
 
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçlerinin Lübnan sınırındaki hareketliliği devam ediyor. İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde "Hizbullah'a ait tüneller" bulunduğu iddiasıyla başlattığı operasyon kapsamında sınıra toprak yığarak set oluşturuyor.
 
NNA'nın haberinde ayrıca, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Kerum eş-Şeraki bölgesinin karşısındaki askeri noktadan bir gözetleme balonu havalandırdığı ve İsrail ordusuna ait zırhlı araçların da Lübnan sınırının karşısında devriye gezdiği belirtildi.
 
Hizbullah sessizliğini koruyor
 
Lübnan Hizbullahı ise İsrail'in operasyonuna karşı sessizliğini koruyor.
 
Örgüte yakın medya kuruluşlarında İsrail'in Lübnan sınırında başlattığı operasyonla ilgili birçok haber çıksa da örgütten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
 
İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde "Hizbullah'a ait tüneller" bulunduğu öne sürülerek bu tünelleri imha etmek için Lübnan sınırında operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye´de kadınların siyasal haklarını kazanması - Tarihte bugün 5 Aralık 1934

Türkiye´de kadınların siyasal haklarını kazanması - Tarihte bugün 5 Aralık 1934

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Savunmada ihracat kapısı yeni teknolojilerle açılacak

Savunmada ihracat kapısı yeni teknolojilerle açılacak

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA