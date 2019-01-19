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Lübnan: Suriye Arap Birliği’ne dönmeli

Lübnan Dışişleri Bakanı Basil, Suriye’nin Arap Birliği'ne yeniden üye olması için çağrıda bulundu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta hafta sonu düzenlenecek Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi öncesi üye ülkelerin dışişleri ve ekonomi bakanlarına hitap eden Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Suriye rejiminin Arap Birliği’ne üyeliğinin yeniden aktif hala getirilmesi için çağrıda bulundu.
 
Reuters’ta yer alan habere göre Cibran Basil, “Suriye bize geri dönmeli. Suriye’yi terörizm kucağına atmak yerine biz ona kucak açmalıyız.” ifadelerini kullandı.
 
Dün zirveye katılmak üzere Beyrut’a giden ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşen Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye’nin birliğe tekrar girebilmesi için üye ülkelerin çoğunun onay vermesi gerektiğini söylemişti.
 
Genel sekreter olarak Arap ülkelerinin çıkarlarını korumaya çalıştığını belirten Ebu Gayt, "Suriye'nin yeniden Arap Birliğindeki yerini alarak çalışmalara başlaması konusunda Arap ülkelerinin onayının alınması halinde, Arap Birliği Genel Sekreterliği olarak bize düşen onlara hizmet etmektir.” diye konuşmuştu.

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