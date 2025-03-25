Lübnan, Suriye sınırı yakınındaki havaalanını sivil havacılığa açmaya hazırlanıyor

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Selam, kuzeydeki Trablus ve Akkar kentlerine gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Suriye sınırına yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan Klayaat Havaalanı'nda incelemelerde bulundu.

Akkar kenti sınırlarında yer alan Klayaat Havaalanı'nı işletmeye dair bir çalışma hazırlayacak şirketle anlaştıklarını aktaran Selam, bu tesisin işletilmesine dair 3 ay içinde bir ön raporun sunulacağını ifade etti.

Havaalanı başta olmak üzere kuzeydeki birçok yatırım için özel ve kamu ortaklığının önemine dikkati çeken Selam, "Akkar kentinin geçtiğimiz 10 yıl boyunca yaşadığı ihmali biliyoruz, Akkar üzerinde bu haksızlığı kaldıracak planlarımız var." dedi.

Akkar Alt Güvenlik Konseyi Toplantısı'na başkanlık yapan Selam, Lübnan ile Suriye arasındaki sınır hattında istikrarın ve kontrolün sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Başbakan Selam, sınır hattında oluşan sorunların çözümü için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.



Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasmani, hükümetin anlaştığı şirketin bir süre önce Klayaat Havaalanı'nı ziyaret ettiğini ve tesisin işletilmesiyle ilgili bir ön görüşü kendileriyle paylaştığını söyledi.



Havaalanının konumu itibarıyla yatırımcıları çekebileceğini ifade eden Rasmani, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İki açıdan çalışacağız; hem havaalanını işletme hem de bölgenin kalkınmasının önünü açmaya çalışacağız. Trablus Limanı'na yakın olması hasebiyle kargo uçuşları için kullanılabileceğine dair de bir fikir söz konusu."

- KLAYAAT HAVAALANI

Lübnan'ın kuzeyinde Suriye sınırına yakın bir noktada yer alan Klayaat Havaalanı, eski Cumhurbaşkanı Rene Muavvad'ın adıyla da biliniyor.

İkinci Dünya Savaşı'na denk gelen 1941 yılında inşa edilen Klayaat Havaalanı, 1975-1990 yıllarında yaşanan iç savaşta uçaklar hangarlara çekilerek çalışmaları durduruldu.

Klayaat Havaalanı'nda 1989 yılında toplanan Lübnan parlamentosu üyeleri, Rene Muavvad'ı cumhurbaşkanı seçtiler. Muavvad'ın aynı yıl suikast sonucu öldürülmesi üzerine Klayaat Havaalanı'nın ismi "Rene Muavvad" olarak değiştirildi.



Lübnan hükümeti, hala ordunun kontrolünde olan havaalanını sivil havacılığa açmak için 2012 yılında bir karar aldı ancak fiili olarak herhangi bir adım atılmadı.