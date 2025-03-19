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Dünya

Lübnan, Suriye sınırındaki olayların bitmesi gerektiğini söyledi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suriye sınırındaki olayların bitmesi ve sınır hattında kontrolün sağlanması gerektiğini belirtti.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 16:17 - Güncelleme:
Lübnan, Suriye sınırındaki olayların bitmesi gerektiğini söyledi
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Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Avn'ın, Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel ile Suriye sınırında yaşanan son gelişmeleri görüştüğü kaydedildi.

Heykel'in Cumhurbaşkanı Avn'a Lübnan ile Suriye sınırında sağlanan ateşkesle ilgili bilgi verdiği aktarılan açıklamada, Avn da ateşkesin korunması gerektiğinin altını çizdiği ifade edildi.

Avn'ın aynı zamanda Lübnan ile Suriye sınırındaki olayların son bulması ve sınır hattında kontrolün sağlanması gerektiğini vurguladı.

- Suriyeli askerlerin Lübnan'a kaçırılarak öldürülmesiyle başlayan olaylar

Suriye resmi ajansı SANA'nın, 16 Mart'ta Savunma Bakanlığı Medya Ofisine dayandırdığı haberinde, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusuna ait 3 askeri pusuya düşürdükten sonra Lübnan'a kaçırdığı belirtilmişti.

Haberde, Hizbullah mensuplarının Lübnan'a kaçırdıkları 3 Suriyeli askeri infaz ettikleri aktarılmıştı.

Hizbullah ise Suriye-Lübnan sınırında yaşanan olaylarla hiçbir ilgilerinin olmadığını savunmuştu.

Suriye ordusunun sınır hattında 3 askerinin öldürülmesinin ardından, Lübnan'ın doğusundaki sınır hattında karşılıklı top ve roket atışları yapılmıştı.

Suriye ve Lübnan Savunma Bakanları, 17 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinin ardından ateşkes ve sınır hattında gerilimi önleme konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

  • Lübnan Cumhurbaşkanı
  • Joseph Avn
  • Suriye sınırı kontrolü

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