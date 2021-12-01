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Dünya

Lübnan; Ürdün ve Suriye üzerinden Katar gazının tedariki için görüşme yürütüyor

Lübnan; Ürdün ve Suriye üzerinden Katar gazının tedarikine ilişkin görüşmeler yürüttüğünü duyurdu.

AA1 Aralık 2021 Çarşamba 07:05 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 07:06
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Doha'yı ziyaret eden Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, Katarlı mevkidaşı Sad bin Şeride el-Kabi ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Fayyad, Katar'dan gelecek sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) gazlaştırılması işleminin yapılması için Ürdün'ün Kızıldeniz'deki Akabe bölgesinin seçildiğini, gazın Suriye üzerinden Lübnan'a ulaştırılacağını söyledi.

Katar'dan gelecek gazın Lübnan için önemine değinen Fayyad, Amman yönetiminin bu konuya onay vermesi için Ürdünlü mevkidaşıyla görüşmelere başlandığını kaydetti.

Fayyad, Katar gazına ilişkin çözümün yanı sıra Mısır gazının da yine Suriye üzerinden getirilmesinin beklendiğini bunun da Lübnan'daki enerji sıkıntısının çözüm yolları arasında olduğunu söyledi.

Lübnan'da akaryakıt sıkıntısından kaynaklanan enerji krizi sebebiyle gün içinde saatlerce elektrik kesintileri yaşanıyor.

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