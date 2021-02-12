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Dünya

Lübnan ve Fas'ta Kovid-19 ölümleri arttı

Lübnan ve Fas'ta açıklanan resmi rakamlara göre Kovid-19'dan can kayıpları arttı.

AA12 Şubat 2021 Cuma 23:51 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 23:51
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Lübnan'da 49, Fas'ta ise 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan 49 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 934 vaka tespit edildi, 2 bin 939 kişi de iyileşti.

Ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 915'e, vaka sayısı 334 bin 86'ya, sağlığına kavuşanların sayısı da 228 bin 21'e yükseldi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 10 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 496 yeni vaka tespit edildiği, 631 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, salgında toplam can kaybının 8 bin 450'ye, vaka sayısının 477 bin 656'ya, iyileşenlerin sayısının da 457 bin 956'ya ulaştığı ifade edildi.

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