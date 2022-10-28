Lübnan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi deniz sınırı çizimini görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mişel Avn, GKRY Dışişleri Bakanlığından diplomat Tasos Tzionis başkanlığındaki heyeti Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmeden sonra Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab ve Tzionis, iki taraf arasında sürdürülecek deniz sınırı çizimi müzakereleri hakkında ortak basın toplantısı düzenledi.

GKRY heyeti ile deniz sınırı çizimi meselesini etraflıca ele aldıklarını belirten Ebu Saab, "Kıbrıs heyeti, sınır meselesindeki ihtilafların hangi maddelerden oluştuğunu görüşmek için Hamiye (Lübnan Ulaştırma Bakan Ali Hamiye) ile bir araya gelecek." dedi.

İsrail için "düşman" ifadesini kullanan Ebu Saab, "Kıbrıs ile müzakerelerimiz düşman ülke ile aynı şekilde olmayacaktır ve bu da süreci hızlandıracaktır." diye konuştu.

Tzionis de Lübnan'ı "kardeş ülke" saydıklarını ve her iki taraf arasında çözülmeyecek zor bir sorunun bulunmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Avn ile sınır meselesiyle ilgili çok kapsamlı bir görüşme yaptıklarını kaydeden Tzionis, "Görüşmeler sürecek. Anlaşamayacağımız bir nokta yok, süreç çok hızlı ve kolay olacaktır." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın denizden 3 ülke ile sınırı bulunuyor. Bu ülkeler güneyde İsrail, kuzeyde Suriye ve batıda GKRY.

Doğu Akdeniz'de zengin gaz ve petrol kaynaklarının olduğunun duyurulmasından sonra Lübnan, söz konusu üç ülkeyle dolaylı ya da doğrudan görüşme adımları atmıştı.

İsrail ve Lübnan, uzun süreli dolaylı müzakereler sonucunda dün deniz sınırı çizimi konusundaki anlaşmayı imzalamıştı.