Lübnan ve İran'da yas ilan edildi

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Başbakan Necib Mikati, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısının ardından yarın bir günlük yas ilan edilmesi için genelge yayımladı.

Alınan karar gereğince, yarın resmi kurumlarda dalgalanan tüm bayraklar yarıya indirilecek.

İRAN DA ÇARŞAMBA GÜNÜNÜ ULUSAL YAS İLAN ETTİ



İran hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı şiddetle kınandı ve yarın bir günlük ulusal yas ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, İslam ülkeleri başta olmak üzere uluslararası topluma İsrail ile bağlarını kesme ve büyükelçilerini sınır dışı etme çağrısında bulunuldu.