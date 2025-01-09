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Dünya

Lübnan yeni cumhurbaşkanı seçilemedi

Lübnan Meclisinde iki yılın ardından düzenlenen oturumda da yeni cumhurbaşkanı seçilemedi.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 13:49 - Güncelleme:
Lübnan yeni cumhurbaşkanı seçilemedi
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Lübnan Meclisinde cumhurbaşkanı seçimi için bugün gerçekleştirilen 13. oturumda, adaylardan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn 71 oy aldı.

Oturumda 37 çekimser, 18 geçersiz oy kullanılırken farklı adaylar için de 2 oy kullanıldı.

Meclisteki oturuma 2 saat ara verildi, seçim için ikinci oturumun bugün yapılıp yapılmayacağına da karar verilecek.

Ülke kanunlarına göre bir adayın ilk oturumda cumhurbaşkanı seçilebilmesi için 86 oy alması gerekiyor.

Lübnan'da eski Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın görev süresinin 31 Ekim 2022'de sona ermesinin ardından ülkede yeni Cumhurbaşkanı seçilemiyor.

Meclisteki son oturum 14 Haziran 2023'te yapılmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Avn da 2016 yılında Mecliste düzenlenen 46'ncı oturumda seçilebilmişti.

Lübnan Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, Başbakan Sünni, Meclis Başkanı ise Şiilerden seçiliyor.

  • Lübnan Meclisi
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