Lübnan'a 1 milyar dolar destek kapıda: Dünya Bankası heyeti UNIFIL ile görüştü

Dünya Bankası İcra Kurulu heyeti, İsrail'in ateşkese rağmen saldırdığı Lübnan'ın güneyini ziyaret ederek, yeniden imar, istikrar ve toparlanma süreçleri için incelemelerde bulundu.

8 Kasım 2025 Cumartesi 20:53
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası İcra Direktörü Abdulaziz el-Mulla başkanlığındaki heyet, Lübnan'ın güneyinde incelemelerde bulundu.

Heyet, daha sonra UNIFIL yetkilileriyle görüştü.

Ziyarette, Lübnan'ın güneyindeki durum, yeniden imar ihtiyaçları ile istikrar ve toparlanma süreçlerinin desteklenmesi konuları ele alındı.

Lübnan'ın güneyindeki bölgeler son haftalarda İsrail ordusunun hava saldırılarına maruz kalıyor.

Lübnan Maliye Bakanı Yasin Cabir, dün yaptığı açıklamada, Dünya Bankası ile 1 milyar doları aşan bir kredi paketi üzerinde anlaştıklarını açıklamıştı.

