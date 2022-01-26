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Dünya

Lübnan'a elektrik temini için Ürdün ve Esed rejimiyle üçlü anlaşma imzalandı

Dünya Bankasının finanse ettiği, 200 milyon dolar değerindeki Ürdün'den Lübnan'a elektrik ithalatı projesi için nihai imzalar atıldı.

AA26 Ocak 2022 Çarşamba 13:51 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 13:51
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Lübnan Enerji Bakanlığı binasında gerçekleşen imza törenine Lübnan Enerji ve Su Bakanı Velid Feyyad, Suriye'deki Esed rejiminin Enerji Bakanı Gassan ez-Zamil ve Ürdün Enerji Bakanı Salih Ali Hamid el-Harabşeh katıldı.

İmza töreni öncesi kısa bir açıklama yapan Feyyad, Suriye aracılığıyla Ürdün'den Lübnan'a gelecek elektrik için tüm çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ifade etti.

Elektrik akışının muhtemel başlama zamanına dair ise Feyyad, Dünya Bankasının ödemesinin beklendiğini ve bunun yaklaşık 2 ay süreceğini belirtti.

Ürdün Enerji Bakanı Harabşeh de Arap ülkeleri arasındaki her türlü iş birliğinin herkesin çıkarına olduğunu söyledi.

Lübnan'a elektrik ithalatı için son birkaç aydır ciddi girişimlerde bulunulduğunu hatırlatan Harabşeh, "Bu anlaşma vesilesiyle özellikle elektrik başta olmak üzere enerji iş birliğimiz artacaktır." diye konuştu.

- 200 MİLYON DOLAR MALİYETLİ PROJE GÜNLÜK 2 SAAT ELEKTRİK SAĞLAYACAK

Lübnan Enerji ve Su Bakanı Velid Feyyad, 13 Aralık 2021'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, maliyeti 200 milyon dolar olan, Ürdün üzerinden Suriye aracılığıyla Lübnan'a elektrik projesinin uygulanması halinde günlük elektrik temininin 2 saat kadar artacağını söylemişti.

Lübnan'da 3 yıldır devam eden ekonomik kriz nedeniyle gerekli yakıtın temin edilememesi ve yetersiz altyapı gibi sebeplerden dolayı Haziran 2021'den bu yana ülke genelinde ciddi elektrik kesintisi yaşanıyor.

Devlet halihazırda yaşanan krizin bir sonucu olarak günlük en fazla 2 saat elektrik hizmeti sunuyor. Lübnanlılar bireysel olarak temin ettikleri jeneratörler aracılığıyla elektrik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

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