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Dünya

Lübnan'da 20 bankanın varlıklarının dondurulması kararı durduruldu

Lübnan'da 20 bankanın varlıklarının dondurulması yönünde alınan karar Temyiz Başsavcılığı tarafından durduruldu.

AA06 Mart 2020 Cuma 07:30 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 07:30

Temyiz Başsavcısı Gassan Uveydat, Lübnan Bankalar Cemiyeti'nden bir heyetle görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararın milli para, banka işlemleri, mevduatlar ve ekonomik güvenlik üzerindeki etkilerinin incelenmesine dek durdurulduğunu kaydetti.

Uveydat, Finansal Başsavcı Ali İbrahim tarafından alınan kararın geçici bir idari karar olduğunu milli çıkarları tehdit etmesi durumunda böyle bir karardan dönülebileceğini bildirdi.

Uluslararası finansal kurumların Lübnan bankaları ve mali kurumlarıyla işlemlerini durdurabileceğine ve işlem için garanti şartı koyabileceğine yönelik duyumlar aldığını vurgulayan Uveydat, bankaların varlıklarını dondurma şeklinde bir tedbir kararını sürdürmenin ülkenin para, finans ve ekonomisini kaosa sürükleyebileceğini ifade etti.

Lübnan Finansal Başsavcılığı dün yurt dışına para kaçırma girişimlerini önleme kapsamında 20 bankanın varlıklarını dondurma kararı almıştı. Kararın ayrıca söz konusu 20 bankanın yönetim kurulu başkanları ile üyelerinin bireysel mal varlıklarını da kapsadığı belirtilmişti.

Meclis Başkanı Nebih Berri de geçen ay, "Ülkedeki 5 banka sahibinin 2 milyar 300 milyon dolar değerindeki mal varlıklarını yurt dışına havale ettiklerini tespit ettik." ifadelerini kullanmıştı.

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