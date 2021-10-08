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Dünya

Lübnan'da 247 emniyet mensubu görevi bıraktı

Lübnan'da emniyet bünyesindeki 243 personel ile 4 subayın zorlu ekonomik koşullar nedeniyle görevi bıraktığı belirtildi.

AA8 Ekim 2021 Cuma 00:17 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 00:17
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Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, yerel bir TV kanalına yaptığı açıklamada, iç güvenlik güçlerinden 243 personel ile 4 subayın ekonomik kriz ve hizmet şartlarının zor olması nedeniyle "firar" ettiğini söyledi.

Lübnan'da yaklaşık 2 yıldır yaşanan ekonomik kriz nedeniyle pek çok memur ve çalışan gibi askeriyede ve emniyet teşkilatında görev yapanların da alım gücü düşmüş durumda.

Yerel basında geçen aylarda çıkan haberlerde, iç güvenlik ve ordudan bazı subay ve çalışanların ekonomik sebeplerden ötürü iş bıraktığı ifade edilmişti.

Lübnan ordusundan daha önce yapılan açıklamada ise askerlerden bazılarının çeşitli nedenlerden ötürü "firar" ettiği kaydedilmiş ancak bu durum ekonomik sebeplerle ilişkilendirilmemişti.

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