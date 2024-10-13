Lübnan'da 25 İsrail askeri yaralandı

İsrail devlet televizyonu KAN, pazar sabahından bu yana Lübnan'ın güneyindeki 3 ayrı çatışmada, 25 İsrail askerinin yaralandığını duyurdu.

KAN, yaralılardan ikisinin durumunun ciddi, dördünün orta derecede ve diğerlerinin ise hafif yaralı olduğunu belirtti.

- LÜBNAN'DAN 40 FÜZE FIRLATILDI



İsrail Kanal 7 televizyonunun İsrail ordusundan aktardığı haberde ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Batı Celil ile Yukarı Celil bölgelerine 40 füze fırlatıldığı kaydedildi.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Batı Celil ile Yukarı Celil bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, Lübnan sınırına yakın yerleşim yerlerinde sirenler çalmıştı.

