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Dünya

Lübnan'da 25 İsrail askeri yaralandı

Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 25 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

AA13 Ekim 2024 Pazar 19:47 - Güncelleme:
Lübnan'da 25 İsrail askeri yaralandı
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İsrail devlet televizyonu KAN, pazar sabahından bu yana Lübnan'ın güneyindeki 3 ayrı çatışmada, 25 İsrail askerinin yaralandığını duyurdu.

KAN, yaralılardan ikisinin durumunun ciddi, dördünün orta derecede ve diğerlerinin ise hafif yaralı olduğunu belirtti.

- LÜBNAN'DAN 40 FÜZE FIRLATILDI

İsrail Kanal 7 televizyonunun İsrail ordusundan aktardığı haberde ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Batı Celil ile Yukarı Celil bölgelerine 40 füze fırlatıldığı kaydedildi.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Batı Celil ile Yukarı Celil bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, Lübnan sınırına yakın yerleşim yerlerinde sirenler çalmıştı.

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