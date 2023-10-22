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Dünya

Lübnan'da 3 İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusu, 3 askerinin, Lübnan'ın güneyinden düzenlenen tanksavar füze saldırısında yaralandığını bildirdi.

AA22 Ekim 2023 Pazar 03:44 - Güncelleme:
Lübnan'da 3 İsrail askeri yaralandı
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, cumartesi akşamı, Lübnan sınırındaki Beram bölgesine düzenlenen tanksavar füze saldırısında 1'i ağır 3 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.

Ağır yaralı askerin hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine bilgi verildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, karadan havaya füze fırlatan askeri bir nokta da dahil olmak üzere Hizbullah'a ait bazı hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait uçakların, Hizbullah'ın cumartesi İsrail topraklarına düzenlediği saldırılara karşılık örgütün altyapısını ve gözetleme ekipmanlarını hedef aldığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 18 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

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