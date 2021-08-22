Lübnan'da akaryakıt fiyatlarında yüzde 66'nın üzerinde artış yaşandı

AA 22 Ağustos 2021 Pazar 16:09 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 16:10

Lübnan Enerji Bakanlığına bağlı Petrol Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akaryakıt ürünlerinin ithalatı için verilen desteğin azaltılması kararı sonrası ülke içinde satılan akaryakıt fiyatına zam yapıldığı belirtildi.

Bugün itibarıyla 95 oktan 20 litrelik benzinin 129 bin Lübnan lirasına satılacağı aktarılan açıklamada, 20 litrelik motorinin ise 101 bin 500 liraya yükseldiği ifade edildi.

Akaryakıt fiyatlarında yüzde 66'nın üzerinde yapılan bu artışın, ülkedeki toplu taşıma tarifelerine ve üretiminde yakıt kullanılan temel emtia fiyatlarına yansıması bekleniyor.

- AKARYAKIT SIKINTISI NEDENİYLE BAZI SAĞLIK MERKEZLERİ VE FIRINLAR DA HİZMET DIŞI

Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle bir süredir akaryakıt temin etmekte sorunlar yaşanıyor. Akaryakıta bağlı olarak devletin sağladığı elektrik hizmeti günde 4 saati bulamadığından bazı sağlık merkezleri ve fırınlar hizmet dışı kaldı.

Akaryakıt istasyonları önündeki uzun kuyruklarda da günlük silahlı kavgalara dönüşen olaylar yaşanıyor.

- ÜLKEDEKİ AKARYAKIT KRİZİ

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Merkez Bankasının kararına tepki gösteren Lübnan Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık, Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'yi "tehlikeli sonuçlar doğuracak bu kararı tek başına almakla" suçlamıştı.

Ekonomik krizin başladığı 17 Ekim 2019'dan sonra doların karaborsada yükselmesine bağlı olarak akaryakıtı yüzde 85 sübvanse eden Merkez Bankası, 28 Haziran'da akaryakıt ürünlerinin ithalatı için artık bir ABD dolarını 3 bin 900 Lübnan lirasından firmalara sağlayacağını duyurmuştu.

Bunun üzerine Lübnan Enerji Bakanlığı, 29 Haziran'da benzine yüzde 35, motorine ise yüzde 38 zam yapmıştı.

Merkez Bankasının akaryakıta yönelik desteği kaldırma kararından sonra hükümet dün, yoksul ailelere yönelik "yardım karnesi" hayata geçirilinceye kadar yakıttaki sübvansiyonu azaltarak sürdüreceğini duyurmuştu.

Başbakan Hassan Diyab, yaptığı açıklamada, Merkez Bankasının sübvansiyonu kaldırma kararından önce 3 bin 900 Lübnan lirası üzerinden satışa sunulan akaryakıtın 8 bin liradan vatandaşın hizmetine sunulacağını; 8 bin liranın üzerindeki farkın ise devlet tarafından üstleneceğini kaydetmişti.