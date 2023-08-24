İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2023 Perşembe / 8 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2066
  • EURO
    29,6306
  • ALTIN
    1679.14
  • BIST100
    7602.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lübnan'da askeri helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Lübnan'da askeri helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var

Lübnan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA24 Ağustos 2023 Perşembe 05:45 - Güncelleme:
Lübnan'da askeri helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var
ABONE OL

Lübnan ordusu, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin düştüğünü belirtti.

Söz konusu helikopterin Cebeli Lübnan vilayetine bağlı Hammana bölgesinde eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü aktarılan açıklamada, olayda 2 askerin öldüğü, birinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, helikopterin düşme sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Bu arada ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Başbakan Necib Mikati'nin, Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ı telefonla arayarak olay hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Haberde, Mikati'nin ölen subaylar için taziyede bulunduğu ve yaralı rütbeli için de acil şifa dileklerini ilettiği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.