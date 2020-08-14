Lübnan'da BAE-İsrail anlaşması tepkisi

AA 14 Ağustos 2020 Cuma 20:30 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 20:30

Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında BAE-İsrail normalleşme anlaşmasına tepki olarak genel greve gidildi.

Fetih Hareketi Lübnan sorumlusu Fethi Ebu el-Ardet, yaptığı basın açıklamasında, genel greve Lübnan'daki tüm Filistin mülteci kamplarında gidileceğini, kamplardaki Filistinli grupların merkezleri ve Filistinlilerin evlerinin çatılarına siyah bayraklar asıldığını söyledi.

Kamplardaki kurumları, pazarları ve dükkanları kapsayan grevin, Filistin halkının BAE-İsrail normalleşme anlaşmasını reddettiği anlamına geldiğini dile getiren Ardet, Arap ve İslam ülkelerini söz konusu anlaşmayı reddetmeye çağırdı.

Lübnan İstatistik İdaresinin 2017'deki sayımına göre, ülkede 5 vilayetteki 156 iskan merkezi ve 12 mülteci kampında toplam 174 bin 422 Filistinli mülteci yaşıyor.

- BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.