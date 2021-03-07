Lübnan'da bir araç göstericilerin içine daldı: 7 yaralı

AA 07 Mart 2021 Pazar 00:05 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 00:05





Başkent Beyrut ve kuzeydeki Trablus kentleri bugün de ekonomik darboğaz ve Lübnan lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle gösterilere sahne oldu.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, başkentin güneyindeki Şuveyfat otoyolunda ekonomik krizi protesto etmek için toplanan bir grup gösterici ile aracıyla yoldan geçmek isteyen bir sürücü arasında tartışma çıktı.

Gösterici grubun araç sahibinin yolu kullanmasına izin vermemesi üzerine sürücü kasıtlı olarak aracı göstericilerin üzerine sürdü. Olayda 7 kişinin yaralandığı aktarıldı ancak sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Göstericileri ezerek yaralanmalarına sebep olan sürücünün güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

- Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019'dan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farkı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar bugün itibarıyla 10 bin liranın üzerine çıktı.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti, ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.