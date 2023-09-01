Lübnan'da bütçe yetersizliği ve kötü çalışma şartları nedeniyle hakimler grev başlattı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, hakimler tarafından hazırlanan ortak açıklamaya yer verildi.

Ülkedeki 610 hakimden 111'nin imzasının bulunduğu açıklamada, "Devletin aileleri sağlık ve eğitim harcamalarını karşılamaması nedeniyle görevi zorunlu bir şekilde durdurma kararı aldıkları" ifade edildi.



Adli makamlar ve adliye saraylarındaki elektrik kesintileri ile uygun çalışma koşullarının olmamasının da alınan bu kararın sebepleri arasında sayıldığı açıklamada, hakimlerin "onurlu bir şekilde yaşamak ve çalışmak için gerekli koşullara sahip olduklarında" işbaşı yapacakları belirtildi.



- LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ



Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.

Yaklaşık 4 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları donduruldu.

Ülkede, 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.

Lübnan lirası son 2 yıl içerisinde neredeyse yüzde 90'ının üzerinde değer kaybetti.

Dünya Bankasının Kasım 2022'de yayımlanan raporunda, Lübnan'daki mali kaybın 72 milyar doları aştığı belirtilmişti.

Nüfusunun yüzde 80'i yoksulluk sınırında olduğu aktarılan Lübnan'da, 14 Mart'ta karaborsada 100 bin Lübnan lirası seviyesinde işlem gören dolar, 21 Mart'ta 140 bin liraya çıkarak yeni bir rekor kırmıştı.

Halihazırda ise karaborsada dolar 88 bin Lübnan lirasından işlem görüyor.

Krizden önce Lübnan'da bir memur maaşı yaklaşık 1000 doları bulurken son dönemde 100 doların altına geriledi.