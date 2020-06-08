Lübnan'da ekonomik kriz karşıtı protestolar sürüyor

AA 08 Haziran 2020 Pazartesi 00:45 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 00:45

Başkent Beyrut'ta dün binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen protesto gösterileri, bugün ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde onlarca kişinin bir araya gelmesiyle devam etti.

Trablusşam'daki hükümet binası önünde akşam saatlerinde toplanan göstericiler, ekonomik kriz ve hayat pahalılığına karşı sloganlar eşliğinde lastik yakıp bir süreliğine yolları trafiğe kapattı.

Başkent Beyrut'ta dün düzenlenen gösteriler sırasında Şii oldukları tahmin edilen bazı kişilerin, Hazreti Ayşe aleyhinde hakaret içerikli sloganlar atmasına da tepki gösteren eylemciler, hükümet binasına yürümek istemeleri üzerine, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dağıtıldılar.

Tarblusşam kentinin diğer bazı bölgelerinde de toplanan küçük gruplar, ekonomik kriz ve yönetimi paylaşan siyasi partileri protesto etti.

Bu arada gündüz saatlerinde Beyrut şehir merkezindeki Riyad Sulh Meydanı'nda toplanan kalabalık, mezhep eksenli çekişmelere yol açacak eylemlere tepkilerini dillendirdi.

Dün Beyrut'ta düzenlenen gösterilerde bazı kişilerin, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in eşlerinden Hazreti Ayşe'ye yönelik hakaret içerikli sloganlar atması, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Hassan Diyab ve Sünni ile Şiileri temsil eden dini mercilerin tepkisine yol açmıştı.

- LÜBNAN'DAKİ DURUM



Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine Saad el-Hariri'nin başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti, 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik ve mali krizin daha da derinleştiği ülkede, protesto gösterileri yeniden alevlenmiş durumda.