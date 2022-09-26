Lübnan'da ekonomiye geri dönüşüm desteği

Lübnan, ekonomik ve siyasi krizin yanı sıra, geri dönüşüm merkezlerinin yokluğu ve kötü altyapı nedeniyle uzun süredir "çöp krizi"yle de mücadele ediyor.

Ülkedeki bu kriz ve yaşanan çevre kirliliğinin önüne geçmek için harekete geçen girişimcilerden Şakir, bu alanda bir boşluğu doldurmaya çalışıyor.

Mühendis Şakir, başkent Beyrut'un dışındaki dağlık bölgede kurduğu geri dönüşüm merkezinde, AA muhabirine konuştu.

Uzun süredir geri dönüşüm üzerinden çalışmalar yaptığını, çöpteki en dayanıklı ve dönüşümü verimli olan maddeler arasında plastiğin yer aldığını belirten Şakir, "Geri dönüşümde plastiği ilk önce kutu yapımında kullandık ve daha sonra dayanıklı olması sebebiyle demir ve ahşap yerine de kullanabiliriz diye düşündük. Bu fikirle yola çıkıp üretimimizi artırmaya başladık." dedi.

Halkın artan talebi üzerine gelişen alternatif tarım ve yenilenebilir enerjide kullanılan malzemeleri plastikten üretmeye başladıklarını aktaran Şakir, geliştirdikleri ürünler hakkında şunları söyledi:

"Topraksız tarım için son dönemlerde plastik maddelerin kullanımı artmaya başladık. Aynı zamanda ahşap içerisinde fidan dikimi de var. Biz de ahşap yerine plastik levhalar üretip toprağın içerisine doldurulabilecek hale getirdik. Plastik levhalar çok iş görmeye başladı. Ardından Lübnan'da ciddi elektrik kesintiler üzerine halkın güneş enerjisine olan talebi de arttı. Güneş panellerinin montajı için genellikle demir profiller kullanılıyor. Bu hem masraflı hem de ağır bir madde. Biz de bunun yerine plastik attıktan demir gibi dayanaklı, ucuz ve ağır olmayan profiller üretmeye başladık."

- DEMİR YERİNE PLASTİK RÖGAR KAPAĞI

Lübnan'da son dönemlerde özellikle ana yollar üzerinde bulunan rögar kapaklarının yerinden sökülüp çalınması oldukça yaygınlaşan bir vaka. Rögar kapaklarının ağır demirden üretiliyor olması nedeniyle söküldükten sonra hemen alıcı buluyor.

Girişimci Şakir, artan hırsızlık ve halkın yardım çağrısı üzerine 3 tona kadar araç ağırlığı kaldırabilen rögar kapakları imal etmeye başladıklarını da bildirdi.

- "FABRİKAMDA YAKLAŞIK 42 İŞÇİ ÇALIŞIYOR"

Geri dönüşüm konusuyla yaklaşık 31 yıldır ilgilendiğini belirten Şakir, sektörün kalkınması için ülkelerin güçlü bir sanayiye ihtiyacının bulunduğunu kaydetti.

Dönüşüm sayesinde ülkede ticari hareketlilik, istihdam ve üretimin meydana geleceğini anlatan Şakir, "Fabrikamda yaklaşık 42 işçi çalışıyor. Aylık 1 milyon market poşeti kadar plastiği dönüştürüyoruz. Ya da bir diğer ifadeyle bu günlük yarım tona tekabül ediyor. Bu vesileyle hem istihdam sağlıyor ve çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz, hem de para kazanıp üretim yapıyoruz." diye konuştu.

- "EN AZ 100 ADET TAM KAPASİTELİ ÇÖP AYRIŞTIRMA MERKEZİNE İHTİYAÇ VAR"

Belediyelere ait çöp ayrıştırma merkezlerinin olduğunu ancak bu sayının yeterli düzeye henüz ulaşmadığını aktaran girişimci Ziya Ebi Şakir, Lübnan'daki geri dönüşüm kapasitesi hakkında, şunları kaydetti:

"Belediyeleri daha çok çöp ayrıştırma merkezleri kurmaya teşvik ediyoruz. Bu vesileyle ülkedeki çöp sorunu da ortadan kalkmış olacak ülke de temiz kalacak. Şu anda ülke genelinde 20-25 arasında çöp ayrıştırma merkezi bulunuyor. Ancak bu sayı oldukça düşük. En az 100 adet tam kapasiteli çöp ayrıştırma merkezi ve 40 adet tam kapasiteli geri dönüşüm fabrikası olması gerekiyor."