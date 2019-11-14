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Lübnan’da Fransız fitnesi!

Lübnan’da tansiyonu düşen ekonomik krize karşı gösteriler, Fransa Dışişleri’nin Kuzey Afrika Dairesi Müdürü Christophe Farno’nun ziyaretiyle yeniden alevlendi. Göstericiler, Fransa’yı Lübnan’ı işgal ettiği sırada mezhepsel bölünmenin temelini atmakla suçladı.

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Ekonomik kriz sarmalındaki Lübnan’da hükümetin Whatsapp’a vergi getimesi üzerine başlayan ve Başbakan Saad Hariri’nin istifasına neden olan gösterilerde düşen tansiyonu bu sefer de Fransız müdahalesi yükseltti. 17 Ekim’den beri gösterilere devam eden eylemciler, Fransa Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Dairesi Müdürü Christophe Farno’nın başkent Beyrut’a gerçekleştirdiği ziyarete, Lübnan’ın iç işlerine müdahale olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. 

‘BİZİ FRANSA BÖLDÜ’ 

Sokaklara çıkan on binler Paris hükümeti aleyhine sloganlar atarken, Fransa’nın Beyrut Büyükelçiliği önünde de gösteri düzenlendi. Burada göstericiler adına okunan açıklamada, Fransa’nın Lübnan’a yönelik siyasi ve ekonomik mühendislikleri sonucu ülkenin borç batağına sağlandığı savunuldu. 

SÖMÜRGECİLİK TEPKİSİ 

Fransızların Lübnan işgali sırasında mezhepsel bölünmelerin temelini atmakla suçlandığı açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, yüksek komiserlik döneminin sona erdiğini, Lübnanlıların yabancı ülkelerin talimatlarını kabul etmeyeceğini ve ülkemizi kendilerine bağlı hale getirmek isteyenlerin müdahalelerinden memnuniyet duymayacağını bilmiyor mu? Sizlerin hedef ve beklentilerinizi biliyoruz. Bu intifada, sömürgecilik ve yağmalamalara karşıdır” denildi.

AVN’IN SÖZLERİ SOKAĞI KARIŞTIRDI

Beyrut’ta gösterilerin yeniden alevlenmesine neden olan bir başka gelişmeyse Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın açıklamaları oldu. Bir televizyon kanalına mülakat veren Avn, eylemlerini sürdüren protestoculara hitaben, “Sorunların ve taleplerin ne olduğunu anladık. Yapılan hataları düzeltmeye de hazırız ancak davranışlarınızla ülkeyi yıkmayın. Eğer yönetimde beğendiğiniz kimse yoksa çekip gidin” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine yarım saat içerisinde sokakları dolduran Lübnanlılar yol kapatma eylemlerine başladı. Ordunun bazı yolları açma girişimleri sonucu askerler ile eylemciler arasında arbede yaşandı. Ala Ebu Fahr adından Dürzi bir eylemci askerlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. 

Meydanlara Diriliş Ertuğrul damgası

Lübnan’da 17 Ekim’den beri devam eden gösterilere ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin müziği damga vurdu. Lübnanlı ‘Nucum Garba’ müzik grubunun, TRT 1’in sevilen dizisi ‘Diriliş Ertuğrul’un müziği üzerine Arapça sözler yazarak ‘Vatan Devrimi’ şarkısını yayınladı. Şarkı çıkış tarihinden itibaren meydanlarda halkın diline pelesenk oldu.  Grubun üyesi Bilal,  dizi müziğiyle devrime uygun bir melodi kazandırdıklarını söyledi. 

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