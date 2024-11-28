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Dünya

Lübnan'da Genelkurmay Başkanı dahil üst düzey komutanların görev süreleri bir yıl uzatıldı

Lübnan Meclisi, Genelkurmay Başkanı Joseph Avn dahil ordudaki üst düzey komutanların görev sürelerini bir yıl uzattı.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 22:31 - Güncelleme:
Lübnan'da Genelkurmay Başkanı dahil üst düzey komutanların görev süreleri bir yıl uzatıldı
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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından yapılan ilk oturumda, Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab'ın "orduda görev yapan tuğgeneral ve üstü rütbelerdeki askerlerin görev süresinin uzatılmasına" dair önergesi oylandı.

48 MİLLETVEKİLİNİN ONAYIYLA KABUL EDİLDİ

Yapılan oylamada önerge 48 milletvekilinin onayıyla kabul edildi.

Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ın görev süresi de bir yıl uzatıldı.

Lübnan'da cumhurbaşkanı seçimi üçüncü yılında da yapılamazken, üst düzey atamaların yerine görev süreleri uzatılıyor.

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