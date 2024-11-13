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Dünya

Lübnan'da gıda güvensizliği tehdit saçıyor! BM açıkladı: 1,4 milyon kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'da İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle gıda güvensizliğinin giderek kötüleştiğini ve acil yardıma ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. BM Cenevre Ofisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Lübnan'da 3 bin 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 1,4 milyon kişinin ise evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 20:42 - Güncelleme:
Lübnan'da gıda güvensizliği tehdit saçıyor! BM açıkladı: 1,4 milyon kişi yerinden oldu
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BM Cenevre Ofisi'nin X hesabından Lübnan'a ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Lübnan'da gıda güvensizliği ölümcül saldırılar nedeniyle kötüye gidiyor. Burada 3 bin 100 fazla ölüm ve 1,4 milyon yerinden edilmiş insan var." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan'da yardım kaynaklarının yetersiz kaldığı vurgulanan paylaşımda, birçok kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğu da kaydedildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 3 BİN 287 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 203'ü çocuk ve 644'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 287 kişi öldü, 14 bin 222 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 585 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

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