İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2024 Çarşamba / 22 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,175
  • EURO
    38,0896
  • ALTIN
    2921.93
  • BIST100
    9891
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lübnan'da göç edenlerin sayısı 150 bini aştı
Dünya

Lübnan'da göç edenlerin sayısı 150 bini aştı

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, İsrail'in 3 gündür sürdürdüğü hava saldırılarından kaçanların sayısının 150 bini aştığını ve bunların yaklaşık 53 bininin sığınma merkezlerine yerleştirildiğini bildirdi.

AA25 Eylül 2024 Çarşamba 20:27 - Güncelleme:
Lübnan'da göç edenlerin sayısı 150 bini aştı
ABONE OL

Lübnan Ulusal Felaketleri Yönetme Komitesinin koordinasyonundan sorumlu Bakan Yasin, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında bugüne kadar toplam 1247 kişinin öldüğünü ve 5 bin 278 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail ordusunun güney ve doğu bölgeleri başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde devam eden hava saldırıları sebebiyle göç edenlerin sayısının arttığına dikkati çeken Yasin, ülkedeki sığınma merkezlerinin 360'a ulaştığını kaydetti.

Hava saldırılarının yoğun olduğu bölgelerden göç edenlerin sayısının 150 bini aştığını anlatan Yasin, bunların yaklaşık yüzde 30'una tekabül eden 52 bin 900 kişinin sığınma merkezlerine yerleştirildiği bilgisini verdi.

İsrail ordusunun yoğun hava saldırılarının ilk 72 saatinde evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 150 bini bulduğunu dile getiren Yasin, göç edenlerin temel ihtiyaçlarının temini için dost ve kardeş ülkelerle koordinasyon halinde olduklarını söyledi.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etmişti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.